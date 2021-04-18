18.04.2021 (12:33)

В филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» открылась выставка «Имя России»

В Санкт-Петербурге в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» открылась новая временная выставка «Имя России», посвященная Александру Невскому – русскому национальному герою, которым гордится вся страна.

Экспозиция выставки рассказывает о том, что этот новгородский князь был разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком, не проигравшим ни единого сражения. Он заслужил звание истинно христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа. Александр Невский признан святым, канонизирован Русской православной церковью.

Молодому полководцу было только 19 лет, когда он одержал крупную победу над сильным и коварным врагом. Это была знаменитая Невская битва, состоявшаяся 15 июля 1240 года. Рыцари-крестоносцы, получив благословение Папы Римского на захват Руси и обращение русского народа в «истинную» веру, собрав огромную флотилию, высадились на нашей земле. Войско юного князя сумело разбить лагерь шведов, расположившийся у устья реки Ижоры.

Александр Невский и сегодня стоит на страже рубежей России. Его имя носит атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота, экипаж которого был желанным гостем мемориальной подводной лодки.

И конечно же выставка рассказывает о знаменитом Ледовом побоище, которое произошло в 1241 году. Вскоре после возвращения Александр Невский отвоевал Псков. 5 апреля 1242 года на Чудском озере этот хитроумный полководец устроил для рыцарей Ледовое побоище. Он был великолепным стратегом и тактиком, умело использовал против врагов особенности северных водоемов. Битва происходила на озере, ледяной покров которого в это время был уже тонким. Неповоротливых рыцарей, облаченных в тяжелые доспехи, русские воины заманили на тонкий лед. С флангов их атаковала русская конница, она и завершила разгром иноземцев. После поражения рыцарский орден отказался от своих недавних завоеваний, новгородцы остались в прибыли – они завладели частью Латгалии. Тогда и прозвучали великие слова: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет!».

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