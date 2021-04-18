18.04.2021 (12:20)

В Ленобласти военнослужащие ЗВО провели более ста боевых стрельб и учений в ходе контрольной проверки за зимний период обучения

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения провели более ста тактических учений и боевых стрельб из штатного вооружения.

В ходе экзаменов военнослужащие продемонстрировали необходимый уровень знаний по тактической подготовке, совершенствовали профессиональные навыки в составе экипажей, взводов, отделений и рот, оттачивали навыки уничтожения противника сосредоточенным огнем, ведения обороны и наступления в различных погодных условиях и времени суток.

Кроме того, в преддверии контрольных занятий военнослужащие приняли участие и заняли призовые места в конкурсах профессионального мастерства, проходящих в рамках Армейских игр 2021 года.

Общевойсковая армия Западного военного округа была сформирована 1 сентября 2010 года со штабом в городе Санкт-Петербург. В состав объединения входят соединения и воинские части, дислоцированные в административных границах Ленинградской и Псковской областей, такие как Красносельская, Севастопольская мотострелковые, Келецко-Берлинская артиллерийская и Неманская ракетная бригады.

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