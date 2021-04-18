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18.04.2021 (12:11)

Свыше 900 военных поваров и пекарей пополнят войска ЗВО в 2021 году

Свыше 900 выпускников школы военных поваров Западного военного округа из города Наро-Фоминск, пополнят войска ЗВО в 2021 году – сказал начальник 190 ВШП подполковник Сергей Сенатор.

По окончании обучения военнослужащие будут направлены на должности начальников отделений хлебопечения и хлебопеков, а остальные получат специальность военных поваров 3 разряда.

«За плечами каждого выпускника 156 часов специальной подготовки. Военнослужащие в стационаре и полевых условиях изучают технологию приготовления пищи, организацию питания, технологическое оборудование в столовых воинских частях, технические средства для приготовления и транспортировки пиши в стационарных и полевых условиях, основы физиологии и гигиены питания. В ходе технической подготовки специалисты военной школы поваров учатся пользоваться машинками для нарезки хлеба, чистки овощей, картофеля, осваивают также посудомоечные машины и котлетные автоматы»- дополнил полковник Сергей Сенатор.

Хлебопеки производят выпечку хлебобулочной продукции в стационарных пекарнях и в полевых условиях на армейском прицепном хлебопекарном блоке (ПХБ-04) с выполнением нормативов по его развертыванию.

Все учащиеся школы поваров по завершении обучения получают сертификат государственного образца.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военное образование
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