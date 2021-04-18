18.04.2021 (12:00)

В учебном центре связи РВСН завершается финальный эпап конкурса «Уверенный прием» среди специалистов Ракетных войск

В Межвидовом региональном учебном центре связи РВСН г. Переславля-Залесского (Ярославской области) завершается финальный этап конкурса профессионального мастерства специалистов связи: «Уверенный приём -2021» среди военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения.

Цель соревнований – подчеркнуть важность профессии военного связиста для обороны, повысить престижность военных специальностей.

Военный связист обеспечивает связь подразделений посредством проводных и радиоканалов. От качества их работы зависит оперативность управления подразделениями, оперативность руководства войсками и своевременность принятия важнейших решений, включая решения по задействованию тех или иных видов вооружений.

В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих, среди которых были не только опытные мастера, но и те, кто впервые прошёл через все испытания. Всего предстояло пройти семь этапов соревнований. В ходе состязаний военнослужащим предстояло доказать свой профессионализм в технических, специальных нормативах, выполнить упражнения стрельб, продемонстрировать физическую подготовку.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице