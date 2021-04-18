18.04.2021 (11:14)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь завоевал «золото» Всероссийских соревнований по прыжкам на акробатической дорожке

В Ярославле завершились Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте «Кубок Ярослава Мудрого». В прыжках на акробатической дорожке рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Егор Селезнёв завоевал золотую медаль.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Егор Селезнёв показал лучший результат на Всероссийских соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке. За две попытки армеец набрал 68.2 балла. Вторым стал Андрей Прокопенко из Ростовской области (61,1), третьим Алексей Горкавченко из Луганска (54,4).

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