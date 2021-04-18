Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.04.2021 (11:14)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь завоевал «золото» Всероссийских соревнований по прыжкам на акробатической дорожке

В Ярославле завершились Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте «Кубок Ярослава Мудрого». В прыжках на акробатической дорожке рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Егор Селезнёв завоевал золотую медаль.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Егор Селезнёв показал лучший результат на Всероссийских соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке. За две попытки армеец набрал 68.2 балла. Вторым стал Андрей Прокопенко из Ростовской области (61,1), третьим Алексей Горкавченко из Луганска (54,4).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Армейский ориентировщик из Санкт-Петербурга стал серебряным призером Кубка России
Российские военнослужащие в Приднестровье соревнуются в гиревом спорте
Рядовой спортивной роты ЦСКА из Самары выиграл золото Всероссийских соревнований по каратэ
Воспитанники СШОР ЦСКА по спортивной борьбе завоевали пять наград на турнире в Оренбурге

Метки:
ЦСКА , Военно-прикладной спорт , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false