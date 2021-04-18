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18.04.2021 (11:02)

Армейский ориентировщик из Санкт-Петербурга стал серебряным призером Кубка России

В Волгограде завершились Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах, а также Фестиваль спортивного ориентирования, посвященный 76-летию Великой Победы. В состязаниях приняли участие 570 спортсменов из 33 регионов страны.

Ориентировщики разыграли награды на спринтерских дистанциях, трассы которых были проложены на Центральной набережной и Мамаевом кургане. По итогам состязаний сформировалась национальная команда для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 13 по 16 мая в Швейцарии. 

В рамках Кубка России в дисциплине «кросс-спринт – общий старт» выступил воспитанник спортивной школы (олимпийского резерва, комплексная) филиала ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) Игорь Попов. В данной номинации на старт вышли 73 спортсмена.

Армеец вторым преодолел 3-километровую дистанцию с 34 контрольными пунктами, финишировав с результатом 20 минут и 45 секунды.

Лучший результат 20 минут и 18 секунды показал Дмитрий Патрин (Республика Бурятия). Замкнул тройку лидеров Дмитрий Наконечный из Калининградской области (20.49).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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