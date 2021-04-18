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18.04.2021 (10:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье соревнуются в гиревом спорте

В рамках спартакиады среди подразделений Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел турнир по гиревому спорту.

В турнире среди подразделений ОГРВ ПРРМ военнослужащие состязались в семи весовых категориях. Участников соревнования распределили по весовым категориям, после чего выявляли лучших по следующим упражнениям: толчок двух гирь от груди, рывок одной гири каждой рукой, и толчок двух гирь по длинному циклу. По итогам соревнования было выявлено лучшее подразделение, которому присвоили баллы в общекомандную таблицу спартакиады.

Военнослужащие, продемонстрировавшие наилучшие результаты в чемпионате по гиревому спорту среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на аналогичных соревнованиях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-прикладной спорт , Западный военный округ , Соревнования
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