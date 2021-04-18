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18.04.2021 (10:30)

Юнармейцы приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница» в Республике Татарстан

В средней школе Арского района Республики Татарстан прошла военно-спортивная игра «Зарница» на приз военного комиссара Республики Татарстан.

Юнармейцы посостязались в интеллектуальном конкурсе «Ратные страницы истории России», а также в неполной разборке-сборке и снаряжении магазина автомата АК-74, оказании первой медицинской помощи, строевой подготовке, одевании противогаза, полевом ориентировании, сдаче нормативов ГТО.

В церемонии награждения победителей приняли участие военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин, глава Арского района Ильшат Нуриев и ветераны военной службы. Команды-победители были награждены кубками и грамотами военного комиссариата Республики Татарстан. Также командам, занявшим призовые места, были вручены пневматические винтовки и путёвки в летний юнармейский оздоровительный лагерь.

Юнармейское движение Республики Татарстан объединяет в своих рядах более 30 тыс. человек. По итогам 2020 года оно было признано лучшим в России.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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