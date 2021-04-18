18.04.2021 (10:15)

В военном комиссариате Республики Крым прошёл отбор абитуриентов для поступления в вузы Минобороны России

На базе военного комиссариата Республики Крым прошел отбор абитуриентов для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства Обороны Российской Федерации.

Предварительный отбор абитуриентов осуществлялся в военных комиссариатах по месту жительства в целях определения годности кандидатов к обучению по уровню образования, возрасту и состоянию здоровья.

Специалисты военно-врачебной комиссии определили уровень здоровья каждого абитуриента, а также его морально-психологические качества. Как отметили сотрудники военного комиссариата, в этом году среди желающих поступить в высшее военное учебное заведение большое количество представительниц женского пола.

Далее приёмные комиссии военных вузов сформируют конкурсные списки претендентов на учебу и на их основе будут приняты решения с рекомендацией для поступления.

Помимо Республики Крым отбор кандидатов проходил в 15 субъектах Российской Федерации. Военные комиссариаты и воинские части Южного военного округа направят отобранных кандидатов для поступления в вузы Минобороны России.

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