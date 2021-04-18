18.04.2021 (10:01)

В Новосибирской области более 600 школьников вступили в «Юнармию» с начала года

Более 600 юношей и девушек Новосибирской области в возрасте от 8 до 17 лет вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в период с января по март 2021 года.

Главной целью движения «Юнармия» является повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга.

Для достижения этих целей юнармейцы Новосибирской области принимают активное участие в различного рода военно-спортивных играх, спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, совершают походы по местам боевой славы, принимают участие Параде Победы на главной площади сибирской столицы и мини-парадах под окнами ветеранов Великой Отечественной войны.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

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