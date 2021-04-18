18.04.2021 (09:58)

Заседание научного духовно-просветительского центра. К 200-летию со дня рождения А.Я Крассовского

11 апреля 2021 г. состоялось очередное заседание научного духовно-просветительского центра праведного Лазаря Четверодневного в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла Военно-медицинской академии.

С докладом, посвященным 200-летию со дня рождения Антона Яковлевича Крассовского, выступил преподаватель кафедры акушерства и гинекологии, кандидат медицинских наук, доцент Дмитрий Гайворонских. Он рассказал о пути становления Крассовского от слушателя Медико-хирургической академии до руководителя акушерской, детской и женской клиник академии.

Дмитрий Гайворонских рассказал курсантам о значимости профессии акушера-гинеколога, ведь эта область медицины является одной из самых передовых. Он выразил надежду, что состоявшаяся встреча найдет отклик в сердцах будущих врачей.

«Ведь на акушерах-гинекологах лежит гораздо большая ответственность – они не только сохраняют здоровье женщин, но и обеспечивают счастливое материнство, отвечая за жизнь и здоровье будущего поколения», – добавил Дмитрий Иванович.

Антон Яковлевич Крассовский по праву считается самым выдающимся акушером XIX века. Разработанные им учебные материалы и хирургические атласы были переведены на разные языки и получили широкое распространение по всей Европе. Дмитрий Гайворонских отметил, что Крассовский поднял на большую высоту оперативное акушерство и оперативную гинекологию в России в целом.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице