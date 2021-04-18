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18.04.2021 (09:49)

В Калининградской области ведётся отбор граждан для поступления в вузы Минобороны России

Военные комиссариаты районов, областной сборный пункт и военно-врачебная комиссия в плановом режиме ведут прием молодых людей, желающих стать курсантами военных училищ.

Работа по изучению представленных документов, вызов и прием граждан для прохождения военно-врачебной комиссии осуществляется с обязательным соблюдением всех установленных санитарно-эпидемиологических требований. Все сотрудники военных комиссариатов Калининградской области, осуществляющие непосредственную работу с кандидатами на поступление, прошли вакцинацию российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

На сегодняшний день уже отобрано около 350 человек, среди которых более 40 представительниц прекрасного пола. Более 50% из них уже прошли медицинское освидетельствование и их личные дела направлены в приемные комиссии военных ВУЗов.

Пресс-служба Западного военного округа
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