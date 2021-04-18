18.04.2021 (09:16)

В Сочи состоится первая отправка новобранцев в рамках весеннего 2021 года призыва

20 апреля т.г. военный комиссариат Сочи отправит в Вооруженные силы России (ВС РФ) первую группу новобранцев, призванных в рамках весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу.

Первая группа из 20 человек отправится в Воздушно-десантные, Железнодорожные войска и Воздушно-космические силы России.

Проводы призывников состоятся на сборном пункте военкомата города- курорта. С напутственным словом выступят представители городской администрации, ветеранских организаций, казачества и «Юнармии».

Молодые люди направятся к местам службы в составе призывных команд автомобильным и железнодорожным транспортом. В пути команды новобранцев будут сопровождать представители воинских частей и военной полиции военной комендатуры Сочинского гарнизона.

Всего в рамках весеннего 2021 года призыва из сочинского военного комиссариата планируется направить в ВС около 400 человек. Из них более половины пополнят Сухопутные войска ВС РФ.

Сборный пункт военного комиссариата Сочи полностью обеспечен тест- системами для выявления коронавирусной инфекции и проведения экспресс- тестирования призывников и представителей воинских частей, назначенных для сопровождения воинских команд. По прибытии в воинские части новобранцы смогут вакцинироваться от COVID-19.

При проведении мероприятий призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Сборные и призывные пункты обеспечены медицинским имуществом, необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Также приняты все меры по обеспечению требований безопасности и контролю за состоянием здоровья военнослужащих в пути следования воинских команд и в воинских частях после их прибытия к месту прохождения военной службы.

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