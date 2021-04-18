18.04.2021 (09:08)

В Махачкале 25 юных патриотов вступили в ряды «Юнармии»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Махачкале 25 юных патриотов вступили в ряды «Юнармии»

В Махачкале в пункте базирования бригады надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) состоялось торжественное мероприятие, посвященное приему в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 25 воспитанников Мамедкалинской гимназии Дербентского района.

На торжественной церемонии посвящения в юнармейцы юных патриотов поздравили заместитель директора Малой академии наук Республики Дагестан по воспитательной работе Джавидин Джамиев, представители военного комиссариата республики, чемпион Советского союза, обладатель многочисленных мировых рекордов по тяжелой атлетике Авсет Авсетов, а также офицеры бригады надводных кораблей и управления штаба флотилии.

Перед принятием присяги юнармейца школьники прошли первоначальную военную подготовку и успешно сдали установленные нормативы.

Перед строем товарищей юнармейцы дали клятву верности Отечеству и пообещали с честью нести высокое звание юнармейца.

Юнармейцам были вручены значки и книжки движения «Юнармия», а также проведена экскурсия по боевым кораблям КФл. Кроме того, моряки пригласили юнармейцев на праздничный обед, где угостили всех ребят макаронами по-флотски.

В Республике Дагестан на сегодняшний день ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» объединяют более 19 тыс. юнармейцев. Созданы отряды «Юный патриот», «Следопыты», «Отряды тимуровцев», которые участвуют в акциях «Ветеран живет рядом», «Поклонимся великим тем годам», «Солдатское письмо», «Помним! Храним! Чтим!», «Георгиевская ленточка» и другие.

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