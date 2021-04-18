18.04.2021 (08:20)

На Сахалине состоялась ежегодная акция «День призывника»

Военнослужащие армейского корпуса Восточного Военного округа (ВВО) на Сахалине провели ежегодную акцию для учащихся школ города Южно-Сахалинска «День призывника», приуроченную к весеннему призыву.

В мероприятии приняли участие сахалинские старшеклассники и студенты, воспитанники военно-патриотических молодёжных движений, а также призывники уже получившие повестки.

Для ребят военнослужащие армейского корпуса ВВО подготовили небольшую выставку современных образцов стрелкового оружия и обмундирования. Представители Росгвардии, а также других силовых структур Сахалинской области познакомили молодое поколение с историей становления и развития территориальных правоохранительных органов региона, представили повседневное обмундирование бойцов специальных подразделений, технику и средства связи.

Ребята из ВСК «Десантник» показали боевые приемы, кинологическая служба регионального УФСИН провела показательные выступления служебных собак по поиску запрещённых предметов. Завершился день призывника показательным выступлением военнослужащих разведывательного подразделения армейского корпуса ВВО.

Кроме того, старшеклассникам и студентам рассказали об основных требованиях предъявляемых кандидатам, поступающим в высшие учебные заведения различных силовых структур, а также нормативы при поступлении на военную службу по контракту.

Любой участник и гость акции мог отведать солдатской каши, приготовленной в полевой кухне.

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