Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.04.2021 (08:20)

На Сахалине состоялась ежегодная акция «День призывника»

Военнослужащие армейского корпуса Восточного Военного округа (ВВО) на Сахалине провели ежегодную акцию для учащихся школ города Южно-Сахалинска «День призывника», приуроченную к весеннему призыву.

В мероприятии приняли участие сахалинские старшеклассники и студенты, воспитанники военно-патриотических молодёжных движений, а также призывники уже получившие повестки.

Для ребят военнослужащие армейского корпуса ВВО подготовили небольшую выставку современных образцов стрелкового оружия и обмундирования. Представители Росгвардии, а также других силовых структур Сахалинской области познакомили молодое поколение с историей становления и развития территориальных правоохранительных органов региона, представили повседневное обмундирование бойцов специальных подразделений, технику и средства связи.

Ребята из ВСК «Десантник» показали боевые приемы, кинологическая служба регионального УФСИН провела показательные выступления служебных собак по поиску запрещённых предметов. Завершился день призывника показательным выступлением военнослужащих разведывательного подразделения армейского корпуса ВВО.

Кроме того, старшеклассникам и студентам рассказали об основных требованиях предъявляемых кандидатам, поступающим в высшие учебные заведения различных силовых структур, а также нормативы при поступлении на военную службу по контракту.

Любой участник и гость акции мог отведать солдатской каши, приготовленной в полевой кухне.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Уссурийском суворовском военном училище появится современный спортивный комплекс с бассейном и стрелковым тиром
В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Бурятии завершились учебно-методические сборы
В городе Белогорске Амурской области состоялся Второй слет местного отделения «Юнармия»
В весенний призыв спланировано призвать на военную службу около 300 граждан Камчатского края

Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false