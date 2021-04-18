18.04.2021 (05:55)

В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Бурятии завершились учебно-методические сборы

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Республики Бурятия завершились учебно-методические сборы с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы. Данные сборы проходили в период с 13 по 16 апреля текущего года.

На завершающем этапе сборов с обучаемыми были проведены практические занятия по огневой подготовке, в ходе которых основное внимание было уделено соблюдению требований безопасности при проведении стрельб из стрелкового оружия. На войсковом стрельбище полигона «Дивизионный» участникам сборов продемонстрировали порядок организации и проведения стрельб с подразделением танкового соединения.После отработки данного учебного вопроса участники сборов на практике выполнили упражнение учебных стрельб из автомата Калашникова АК-74М.

Также в заключительной части сборов заместитель командира танкового соединения по военно-политической работе подполковник Тимур Шарипов провел с педагогами экскурсию, ознакомил их с жизнью и бытом военнослужащих.

Целями проведения данных сборов являются воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее вооруженным силам, формирование морально-психологических качеств граждан, необходимых для прохождения военной службы и проведение военно-профессиональной ориентации.

Следующие сборы на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» пройдут с учащимися школ Республики Бурятия в мае текущего года.

Справочно: Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» создан на основании поручения Президента Российской Федерации о создании круглогодичных центров «Авангард». Он призван стать ресурсом создания новых форм эффективного выстраивания общественно-государственного партнерства, направленного на поддержку формирования патриотизма у молодых граждан.

Военно-патриотический центр «Авангард» – это уникальное общественное объединение. Учебная методика военно-патриотического воспитания включает в себя элементы физической, военной подготовки и патриотического воспитания. Это указывает на полноценный подход к вопросам воспитания подрастающего поколения и его подготовки к служению своему народу.

Также центр «Авангард» осуществляет следующие виды деятельности: организацию обучения граждан начальным знаниям в области обороны и подготовку по основам военной службы, популяризацию военно-патриотического воспитания молодежи, популяризацию военной службы среди граждан и проведение культурно-просветительских мероприятий.

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