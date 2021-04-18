18.04.2021 (07:46)

В Уссурийском суворовском военном училище появится современный спортивный комплекс с бассейном и стрелковым тиром

В Уссурийске, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возведут в Уссурийском суворовском военном училище многофункциональный спортивный комплекс с бассейном, тренажерным залом и двумя стрелковыми тирами. На месте строительства спортивного объекта в торжественной обстановке был установлен памятный камень.

В трехэтажном здании будут построены - 25 метровый бассейн на 5 дорожек, зал с силовыми и кардиотренажерами, а также два тира - пневматический и электронный. Для безопасной стрельбы и защиты инженерных коммуникаций стрелковые галереи планируется оборудовать броневой антирикошетной и звукопоглощающей системами.

Кроме основных спортивных площадок, предусмотрены гардероб, вестибюль, тренерские и методические кабинеты, раздевалки, душевые, санузлы, звуковая аппаратная, комнаты для хранения оружия, кабинет дежурного врача, кладовые инвентаря.

Строительство нового спорткомплекса - это третий этап создания современной спортивно – физкультурной базы для юных суворовцев.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России планируют сдать его в 2022 году.

Ранее военные строители на территории общевойскового объединения ВВО в Приморье, под ключ сдали три общежития казарменного типа в Уссурийске, Сергеевке и Сибирцево, столовую, а также крытый ледовый каток и учебно – тренировочный комплекс в Уссурийском СВУ.

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