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18.04.2021 (05:32)

В городе Белогорске Амурской области состоялся Второй слет местного отделения «Юнармия»

В городе Белогорске Амурской области состоялся Второй слет местного отделения «Юнармия».

На торжественном мероприятии присутсвовали представители штаба Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), союза ветеранов Афганистана, военного комиссариата Приамурья. Более 60 юных школьников в этот день вступили в ряды юнармии и получили удостоверения юнармейцев из рук военнослужащих соединений и воинских частей Белогорского гарнизона.

В ходе мероприятия были подведены итоги работы местного отделения «Юнармия» за четыре года. Был выбран новый руководящий состав штаба местного отделения «Юнармия» города Белогорска Амурской области, лучшие юнармейцы и их наставники награждены ценными подарками и грамотами.

По окончании официальной части, творческими коллективами Дома офицеров и подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения ВВО, был дан торжественный концерт, на котором вниманию гостей и участников слета были представлены художественные номера. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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