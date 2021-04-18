18.04.2021 (04:33)

В весенний призыв спланировано призвать на военную службу около 300 граждан Камчатского края

Военный комиссариат Камчатского края провел первые заседания призывных комиссий в рамках стартовавшего весеннего призыва. По повесткам прибыло более 30 граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Юноши прошли медицинскую комиссию и профессионально-психологический отбор, по результатам которых был осуществлен отбор и распределение будущих защитников Отечества по видам и родам войск. Призывникам выданы предписания для прибытия на краевой сборный пункт, откуда они будут отправлены в войска.

Стоит отметить, что в текущем году особое внимание уделено предупреждению заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Пред отправкой в войска призывники проходят вакцинацию. Мероприятие носит добровольный характер. В военных комиссариатах введены строгие меры санитарно-эпидемиологической профилактики. Установлен трехуровневый барьер с поэтапными тестированиями и разделениями потоков прибывающих призывников. Сами сотрудники комиссариатов заблаговременно вакцинированы отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V).

Весенний призыв в Восточном военном округе стартовал 1 апреля, а завершится 15 июля. Призвать на службу через военкоматы Камчатского края планируют более 300 новобранцев. Около 80 процентов призывников останутся служить в соединениях и частях Тихоокеанского флота на Камчатке.

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