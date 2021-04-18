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18.04.2021 (04:11)

Более 3 тысяч военнослужащих ТОФ и гражданский персонал воинских частей приняли участие в экологических субботниках на Камчатке

В соединениях и частях Войск и сил на Северо-востоке и Подводных сил Тихоокеанского флота прошли экологические субботники.

Военнослужащие, гражданский персонал и члены семей военных моряков навели порядок после зимы на территориях военных городков, прилегающих к ним участках, позициях и пирсовых зонах.

Произведена очистка от прошлогодней травы и сухостоя земель, закрепленных за воинскими частями, очищены и восстановлены ограждения, бордюры, пешеходные дорожки.

Такие же субботники прошли на территориях отдаленных военных городков и маяков, в том числе на мысе Шмидта, островах Врангеля и Матуа. 

В экологической акции приняли участие свыше 3 тысяч военнослужащих. Для вывоза бытового мусора на утилизацию выделялось 30 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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