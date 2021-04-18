Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.04.2021 (03:21)

В мотострелковом соединении ВВО в Забайкальском крае для учеников школ состоялся «День открытых дверей»

В городе Борзя Забайкальского края на территории мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) состоялся «День открытых дверей» для учеников школ.

Гостями мотострелкового соединения стали более 300 человек, среди которых были, старшеклассники общеобразовательных школ, юнармейцы, представители молодежных организаций и призывники.

На территории части была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники. Гости соединения  увидели  боевую машину пехоты БМП-2, танк Т-72Б3, самоходную артиллерийскую установку «Акация», реактивную систему залпового огня «Град», а также образцы различного стрелкового оружия. Военнослужащие разведывательного батальона, минометного взвода и подразделения антитеррора провели показательные выступления по рукопашному бою с применением вооружения.

Помимо этого школьники посетили казарму мотострелкового батальона, где ознакомились с условиями проживания военнослужащих. В частности были представлены спортивный уголок, комната досуга, бытового обслуживания и спальное расположение.

В завершении дня школьники посетили клуб воинской части, где был организован просмотр фильма о прославленном боевом пути мотострелкового соединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Юнармейцы Хабаровска примут участие в патриотической танцевальной акции «Майский вальс»
Моряки Подводных сил ТОФ примут участие в параде Победы в Хабаровске
Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине приняли участие в открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти»
Во Владивостоке морские пехотинцы ТОФ обеспечили проведение военно-тактической игры для юнармейцев «Звезда морского пехотинца»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false