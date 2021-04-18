18.04.2021 (03:21)

В мотострелковом соединении ВВО в Забайкальском крае для учеников школ состоялся «День открытых дверей»

В городе Борзя Забайкальского края на территории мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) состоялся «День открытых дверей» для учеников школ.

Гостями мотострелкового соединения стали более 300 человек, среди которых были, старшеклассники общеобразовательных школ, юнармейцы, представители молодежных организаций и призывники.

На территории части была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники. Гости соединения увидели боевую машину пехоты БМП-2, танк Т-72Б3, самоходную артиллерийскую установку «Акация», реактивную систему залпового огня «Град», а также образцы различного стрелкового оружия. Военнослужащие разведывательного батальона, минометного взвода и подразделения антитеррора провели показательные выступления по рукопашному бою с применением вооружения.

Помимо этого школьники посетили казарму мотострелкового батальона, где ознакомились с условиями проживания военнослужащих. В частности были представлены спортивный уголок, комната досуга, бытового обслуживания и спальное расположение.

В завершении дня школьники посетили клуб воинской части, где был организован просмотр фильма о прославленном боевом пути мотострелкового соединения.

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