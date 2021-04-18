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18.04.2021 (03:05)

Юнармейцы Хабаровска примут участие в патриотической танцевальной акции «Майский вальс»

Юнармейцы Хабаровска примут участие в патриотической танцевальной акции «Майский вальс», посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Основными задачами мероприятия являются воспитание у молодёжи уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, к своей Родине и к родному краю, к истории государства, а также формирование у молодого поколения высокого чувства гражданской ответственности.

Подготовка к «Майскому вальсу» проводится в будние дни на территории военно-патриотического клуба «Данко» и на площади «Воинской славы».

Танцевально-патриотическая акция стала традиционным событием в День Победы. Флешмоб в Хабаровске состоится в седьмой раз на площади «Воинской славы» 9 мая.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Юнармия , Восточный военный округ
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