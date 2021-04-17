17.04.2021 (23:20)

Большую концертную программу подарил Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск жителям и гостям Симферополя и Керчи

В рамках концертной деятельности и по приглашению жителей Республики Крым с концертами в Республику прибыл Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск (АПП ВДВ).

В программе выступлений военных артистов было 2 концерта, которые они дали 16 и 17 апреля текущего года в городах Симферополь и Керчь.

«В Республику Крым наш коллектив прибыл по приглашению ее жителей, в рамках празднования годовщины освобождения Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков” - отметил начальник АПП ВДВ подполковник Владислав Твердый, - «Наша новая концертная программа называется “Поклонимся великим тем годам” и посвящена она 76-й годовщине Великой Победы. В нее вошли произведения отечественных авторов, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., нашим легендарным Воздушно-десантным войскам и Вооруженным Силам Российской Федерации в целом. В Крыму мы впервые ее представляем на суд зрителей” - подчеркнул руководитель профессионального творческого коллектива.

В ходе концертов прозвучали различные композиции и любимые песни многих поколений, а артисты танцевальной группы и оркестр духовых и струнных инструментов Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск России продемонстрировали свое высокое творческое мастерство.

Жители городов тепло приветствовали военных артистов. Долгими и продолжительными овациями не отпускали коллектив Ансамбля, тем самым, дав высокую оценку их творческому мастерству.

Завтра у артистов-десантников новые выступления в гарнизонах Воздушно-десантных войск по всей стране, где их с нетерпением ждут воины «крылатой гвардии».

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