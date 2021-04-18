18.04.2021 (06:30)
В дальневосточном соединении дальней авиации стартовала проверка военнослужащих на классную квалификацию
В Амурском соединении дальней авиации началась проверка теоретических знаний летного и технического состава на подтверждение и присвоение классных квалификаций.
В ходе мероприятий экзаменуемым предстоит сдать зачёты по военно-политической, специальной, технической и огневой подготовке, основам защиты государственной тайны и общевоинским уставам.
Комиссией будут проверены знания руководящих документов и авиационной техники, а так же навыки в тактико-специальной подготовке.
В ходе трехдневных зачётных этапов военнослужащие подтвердят или повысят свои квалификационные разряды, которые в дальнейшем будут влиять на их начисления денежного довольствия.
Проверка проходит под руководством представителей Главного штаба Воздушно-космических сил.
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