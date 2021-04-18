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18.04.2021 (06:30)

В дальневосточном соединении дальней авиации стартовала проверка военнослужащих на классную квалификацию

В Амурском соединении дальней авиации началась проверка теоретических знаний летного и технического состава на подтверждение и присвоение классных квалификаций.

В ходе мероприятий экзаменуемым предстоит сдать зачёты по военно-политической, специальной, технической и огневой подготовке, основам защиты государственной тайны и общевоинским уставам.

Комиссией будут проверены знания руководящих документов и авиационной техники, а так же навыки в тактико-специальной подготовке.

В ходе трехдневных зачётных этапов военнослужащие подтвердят или повысят свои квалификационные разряды, которые в дальнейшем будут влиять на их начисления денежного довольствия.

Проверка проходит под руководством представителей Главного штаба Воздушно-космических сил.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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