18.04.2021 (00:45)
В Амурском авиационном соединении прошла военно-патриотическая акция ко Дню победы
В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, проводятся военно-патриотические акции, приуроченные к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках комплекса мероприятий проводимых с военнослужащими по призыву, а так же прибывших для дальнейшей воинской стажировки курсантов военных лётных училищ проведены памятные викторины по дням воинской славы ВОВ.
В клубах воинских частей военнослужащим были продемонстрированы художественные фильмы, а в гарнизонных музеях боевой славы наглядные инсталляции мест боевых действий на фоне разрушенного Берлина.
Представлены экспонаты воинской форменной одежды тех времён с трофейными экземплярами.
Акция направлена для патриотического воспитания и формирования гражданственности, недопущения искажения истории, а так же для поддержания патриотизма и социальной активности.