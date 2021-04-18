Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.04.2021 (00:45)

В Амурском авиационном соединении прошла военно-патриотическая акция ко Дню победы

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, проводятся военно-патриотические акции, приуроченные к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках комплекса мероприятий проводимых с военнослужащими по призыву, а так же прибывших для дальнейшей воинской стажировки курсантов военных лётных училищ проведены памятные викторины по дням воинской славы ВОВ.

В клубах воинских частей военнослужащим были продемонстрированы художественные фильмы, а в гарнизонных музеях боевой славы наглядные инсталляции мест боевых действий на фоне разрушенного Берлина.

Представлены экспонаты воинской форменной одежды тех времён с трофейными экземплярами.

Акция направлена для патриотического воспитания и формирования гражданственности, недопущения искажения истории, а так же для поддержания патриотизма и социальной активности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Экипажи самолетов Ту-95мс отработали полеты в сложных метеоусловиях в Амурской области
ВКС провели шестую авиационную тренировку военного парада над подмосковным Алабино
В рамках контрольной проверки экипажи стратегических ракетоносцев отработали ночные полеты с дозаправкой в воздухе
Военнослужащие дальней авиации отработали задачи по разминированию района в ходе контрольной проверки

Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false