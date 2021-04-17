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17.04.2021 (22:03)

Модифицированные бронированные тягачи впервые применили военнослужащие ЗВО на учениях в Ленинградской области

В ходе двухсторонних тактических учений с военнослужащими общевойсковой армии Западного военного округа и мотострелками Печенгской бригады Северного флота, в рамках одного из этапов были применены модифицированные многоцелевые бронированные тягачи МТЛБ с установленной зенитной установкой ЗУ-23.

Созданная модификация позволяет значительно расширить возможности для применения военной техники при выполнении боевых и учебно-боевых задач, увеличить мобильность в перемещении средств борьбы с воздушными объектами.
          В рамках одного из этапов учения ЗУ-3 были применены для борьбы с низколетящими целями, имитирующими самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты условного неприятеля.  

Зенитная установка ЗУ-23 – 23-мм спаренная зенитная установка, в составе двух авиационных пушек, станка, прицела ЗАП-23, обладающая скорострельностью около 2000 выстрелов в минуту, что позволяет эффективно уничтожать пехоту, авиацию и легкобронированную технику противника. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ПВО , Западный военный округ
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