17.04.2021 (19:40)

Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации посетил самые северные воинские части России

В рамках рабочей поездки в войска Сыктывкарского гарнизона Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации принял участие в организации концерта для военнослужащих и их семей во Дворце культуры шахтеров города Воркуты.

Слова благодарности и пожелания здоровья, семейного счастья и успехов в нелегком деле служения Родине в сложных климатических условиях произнес председатель Общественного совета, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, президент Союза журналистов Москвы Гусев Павел Николаевич.

Кроме того он наградил грамотами и ценными подарками наиболее ответственных и заслуженных военнослужащих за усердие и старания, проявленные при исполнении служебных обязанностей.

В ходе посещения группировки войск ВС РФ, дислоцирующейся на острове Котельный, представители Общественного совета ознакомились с условиями службы, быта и проживания военнослужащих, осмотрели современную станцию по опреснению и фильтрации воды с функцией топки снега.

Также они увидели размещаемые в автономном жилом комплексе «Северный клевер» комнаты для проживания офицеров и контрактников, столовую, медицинскую часть с новейшим оборудованием, комнату досуга, спортивный и тренажерный залы, актовый зал на 200 человек с проектором для просмотра фильмов и музей. Кроме того представители Общественного совета пообщались с военнослужащими, несущими боевое дежурство на самом северном рубеже нашей страны, по условиям службы и быта.

В актовом зале комплекса для офицеров и военнослужащих-контрактников силами прилетевших с Общественным советом артистов состоялся концерт. По окончании концерта от имени Министра обороны Российской Федерации грамоты и ценные подарки наиболее отличившимся офицерам вручил председатель Общественного совета Гусев Павел Николаевич.

«На мой взгляд это образец того как должна выглядеть современная армия в современном мире. Это уникальные постройки, условия жизни, службы. И это все в самой отдаленной точке России, на островах где нет жизни и не было никогда!», –­­­­­­ сказал Павел Гусев.

«Здесь сегодня самая современная армия, современные условия, а самое главное – это и быт. И это современное оружие, это современные условия для того чтобы защищать нашу Родину», - добавил он.

В поселке городского типа Тикси, на аэродроме, прибывших представителей Общественного совета по местной традиции встречали хлебом-солью девушки в национальных костюмах.

В ходе работы представители Общественного совета ознакомились с инфраструктурой поселка, осмотрели помещения нового образца для размещения офицеров и военнослужащих-контрактников, а также бытовые условия, в которых живут военнослужащие.

«С 1991 года поселок постепенно приходил в упадок, люди уезжали, население сокращалось. Военнослужащие жили в старых домах. Условия службы и быта оптимизма не внушали. Полтора года назад построили три новых блочно-модульных городка для военнослужащих. Эти городки абсолютно автономны. Внутри есть все для нормальной службы и жизни. Кроме того в поселке построили и ввели в эксплуатацию новую котельную», - рассказал командир дислоцирующейся в Тикси воинской части.

«Сегодня есть хорошие условия для службы, хорошие бытовые условия. И есть план перспективного развития поселка до 2025 года в части строительства новых детского сада и школы, а также семейных общежитий для военнослужащих», - добавил он.

Кроме рабочих моментов, прибывшие с Общественным советом артисты организовали концерт для военнослужащих и жителей поселка в Тиксинском доме культуры.

Председатель Общественного совета Гусев Павел Николаевич вручил грамоты и ценные подарки наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за железную волю и надежность, которые они демонстрируют, охраняя самые северные рубежи нашей страны, неся службу в условиях крайнего Севера.

Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации (далее — Общественный совет) был создан по Указу Президента Российской Федерации № 842 от 4 августа 2006 г.

Одна из основных задач Общественного совета — привлечение граждан и общественных объединений к формированию государственной политики в области обороны и ее реализации, выдвижению и поддержке гражданских инициатив, направленных на защиту конституционных прав, свобод и законных интересов граждан в рамках осуществления гражданского контроля деятельности Минобороны России.

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