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17.04.2021 (18:13)

Танкер «Вязьма» и буксир «Николай Чикер» Северного флота прибыли из дальнего похода

Сегодня в порт приписки Мурманск прибыл средний морской танкер «Вязьма», входящий в состав отряда судов обеспечения Северного флота. В течение двух с половиной месяцев его экипаж обеспечивал дальний поход новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Средиземном море. Охрану танкера от возможного нападения с воды в дальнем походе осуществляла группа морских пехотинцев Северного флота из гарнизона Спутник.

На мурманском причале вспомогательного флота танкер встречали заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Дмитрий Украинец и представители штаба МТО СФ, а также военный оркестр и члены семей экипажа СМТ «Вязьма».

В ходе торжественной встречи контр-адмирал Дмитрий Украинец поздравил экипаж с успешным выполнением всех поставленных задач дальнего похода. Он отметил, что судно находилось в море более 80 дней и прошло около 13 тысяч морских миль. Моряками была выполнена 31 передача топлива, воды и других полезных грузов на российские корабли в Средиземном море и в Атлантике общем количеством более 4000 тонн.

По флотской традиции контр-адмирал Дмитрий Украинец вручил капитану танкера Константину Новикову жареного поросёнка и дал поручение представить отличившихся моряков к поощрению, в том числе государственными наградами.

Днём ранее в Североморск вернулся спасательный буксир «Николай Чикер», который выполнял задачи поисково-спасательного обеспечения в Средиземном море отряда кораблей и судов во главе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов». Буксир находился в длительном плавании более трёх с половиной месяцев.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Корабли
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