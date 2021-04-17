17.04.2021 (17:40)

Около 10 тыс. военнослужащих и гражданского персонала танковой армии ЗВО прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

В гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцируемой в Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской области компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») против коронавирусной инфекции привились около 10 тыс. военнослужащих и гражданского персонала.

Вакцинация проходила исключительно добровольно на основании письменного согласия военнослужащих. Перед вакцинацией все прошли медосмотр с термометрией и тестированием на наличие антител. После ввода препарата в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей.

В танковое объединение была доставлена партия препарата из 4 тыс. доз. Воспользоваться вакциной смогут новобранцы весеннего призыва. Соединения и воинские части танкового объединения ЗВО пополнят свыше 5 тысяч призывников и молодых специалистов по итогам весеннего призыва текущего года.

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