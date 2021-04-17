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17.04.2021 (17:12)

В ЗВО стартовал окружной этап конкурса военных кулинаров «Полевая кухня» АрМИ-2021

В Подмосковье на базе военной-школы поваров ЗВО начался окружной этап конкурса военных поваров и пекарей Западного военного округа «Полевая кухня» Армейских международных игр-2021.

Военные повара соревнуются в приготовлении одного блюда на 10 человек по произвольному рецепту. Это могут быть салаты, первые, вторые блюда с гарниром, в том числе приготовленные с учетом особенностей национальной кухни регионов и дислокации воинских частей округа.

Специалисты по хлебопечению должны приготовить тесто и испечь в полевых условиях более 10 буханок хлеба. Вкусовые качества кулинарных изысков, приготовленных конкурсантами, оценит специальная комиссия.

В состязаниях принимают участие свыше 100 военнослужащих, задействовано более 150 единиц техники, в том числе прицепные полевые кухни КП-130-11 и передвижные печи ПП-40.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Западный военный округ , Полевая кухня
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