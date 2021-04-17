17.04.2021 (16:05)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО провели ночные стрельбы на полигоне Погоново в Воронежской области

Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа провели плановые занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой ночью, в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения на полигоне Погоново в Воронежской области.

В ходе ночных занятий расчеты совершили артиллерийский налет по целям, имитирующую укрепленные командные пункты и бронированную технику «противника» на дальностях до 2 тысяч метров прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по топогеодезической и баллистической подготовкам в ночное время суток.

Особенностью учений стала отработка нормативов по ослеплению электронно-оптических средств и огневых средств противника на наблюдательных пунктах и освещению местности специальными снарядами из артиллерийских орудий.

Всего в учениях приняло участие свыше 200 артиллеристов, задействовано около 70 единиц техники, в том числе 120-мм миномёты «Сани», самоходные миномёты «Нона-СВК» и 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б».

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