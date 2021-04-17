17.04.2021 (16:48)

Соединения и воинские части центрального подчинения инженерных войск приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации начались контрольные проверки за зимний период обучения. В воинских частях центрального подчинения проверки проходят под руководством командиров с привлечением офицеров Управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе проверки проводятся контрольные занятия по предметам боевой подготовки с целью поддержания готовности к выполнению задач по предназначению. Проверяемые подразделения выходят на полигоны, где отрабатывают задачи инженерного обеспечения.

В ходе контрольных мероприятий активно применяются современные учебно-тренировочные средства – тренажеры инженерных машин.

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