17.04.2021 (16:42)

В Главном командовании ВМФ России обсудили ход подготовки к 10-му Международному Военно-Морскому Салону МВМС-2021, который в июне будет проведен в Санкт-Петербурге

В Главном командовании ВМФ России обсудили ход подготовки к 10-му Международному Военно-Морскому Салону МВМС-2021, который будет проведен в Санкт-Петербурге в июне месяце. Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов заслушал доклады начальников профильных органов управления Главного командования ВМФ по кругу вопросов подготовки к Салону, обеспечения прибытия для показа в рамках МВМС-2021 кораблей, подводных лодок и катеров Военно-Морского Флота.

Десятый Международный военно-морской салон «МВМС 2021» проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2019 г. № 1906-р с 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.

Проведение Салона предусматривается на двух площадках. Размещение кораблей, катеров и судов для показа планируется у причалов комплекса «Морской вокзал».

Организатор МВМС-2021 – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Салон проводится при участии Министерства обороны Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Правительства Санкт-Петербурга и АО «Рособоронэкспорт». Устроитель – ООО «Морской салон».

Организационный комитет по подготовке и проведению МВМС-2021 возглавит Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

На Салоне будут представлены образцы морского оружия, вооружения и военно-морской техники, а также технологии, базирующиеся на новейших разработках ведущих российских и зарубежных фирм.

Тематика Салона включает: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии. Заявлено участие предприятий судового машиностроения и морского приборостроения, компаний, поставляющих судовое комплектующее оборудование, электронных компонентов, информационных технологий, а также организаций, оказывающие консалтинговые, финансовые и страховые услуги.

Министром промышленности и торговли Российской Федерации для участия в Салоне приглашены официальные делегации из 63 государств.

В настоящее время зарегистрировано более 230 участников МВМС 2021, из них 11 - иностранные компании.

Среди участников такие предприятия как: АО «Объединеннаяя судостроительная корпорация», АО «НПО «Аврора», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз», АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс», АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», BrahMos Aerospace (New Delhi) и другие.

В соответствии с демонстрационным разделом программы МВМС-2021 у причалов Морского вокзала Санкт-Петербурга будут представлены более 20 кораблей, катеров и судов из состава Военно-Морского Флота, Пограничной службы ФСБ России.

К показу, в частности, запланированы большая дизель-электрическая подводная лодка пр. 636 дизель-электрическая подводная лодка проекта 677, фрегат проекта 22350; корвет проекта 20380, малый ракетный корабль проекта 21631, патрульный корабль проекта 22160, малый ракетный корабль проекта 22800, патрульный катер проекта 03160, корабль противоминной обороны проекта 12700, большой гидрографический катер проекта 19920, малое гидрографическое судно проекта 19910, малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, десантный катер на воздушной каверне проекта 21820, быстроходный десантный катер на воздушной каверне пр. 11770, катер специального назначения пр. 21980, и др.

В рамках деловой программы МВМС-202, представители Главного командования ВМФ примут участие в мероприятиях на территории конгрессно-выставочного центра и в АО «Судостроительный завод «Северная верфь». Планируется проведение более 20 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции:

Это одиннадцатая Международная конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях», XXI Международная научно-практическая конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК «Информационные технологии в судостроении-2021», конференция PLM-ФОРУМ-2021 «Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка»,

Шестая международная научно-практическая конференция «Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем».

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