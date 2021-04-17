17.04.2021 (16:31)

В Санкт-Петербурге более 4 тысяч военнослужащих Западного военного округа примут участие в репетиции военного парада

В Санкт-Петербурге 19 апреля с 16 до 18.00 на Дворцовой площади более 4 тысяч военнослужащих Западного военного округа примут участие в репетиции военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На Дворцовой площади военнослужащие в составе парадных расчётов отработают сценарий проведения парада, а также строевые приёмы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

В тренировке также примут участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона. Тренировки продолжатся до конца апреля.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице