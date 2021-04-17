17.04.2021 (15:49)

В Санкт-Петербурге состоится международная олимпиада по информатике среди курсантов военных вузов

В Санкт-Петербурге с 19 по 23 апреля на базе Военной академии связи им.С.М.Будённого пройдет VI Международная олимпиада курсантов по информатике, посвящённая 30-летию Содружества Независимых Государств.

В финальном этапе Олимпиады примут участие национальные команды высших военно-учебных заведений Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе олимпиады командам курсантов предстоит создавать и использовать прикладные программные продукты, разработать компьютерные программы боевого управления, а также решить комплексные задачи на едином тактическом фоне.

От Российской Федерации в финальном этапе Олимпиады выступят команды от Михайловской военной артиллерийской академии и Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского.

Команде-победительнице будет вручен главный приз Олимпиады – Кубок Министра обороны Российской Федерации – Председателя Совета министров обороны государств – участников СНГ.

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