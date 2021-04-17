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17.04.2021 (15:31)

Ракетные войска стратегического назначения в апреле получили около 10 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции

Ракетные войска стратегического назначения в апреле получили около 10 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.

В первую очередь вакцину получают военные медики, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

После завершения вакцинации, каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в РВСН прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции более 34000 военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , COVID-19
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