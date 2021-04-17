17.04.2021 (15:31)
Ракетные войска стратегического назначения в апреле получили около 10 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции
Ракетные войска стратегического назначения в апреле получили около 10 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.
В первую очередь вакцину получают военные медики, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.
Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.
Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.
После завершения вакцинации, каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.
В настоящее время в РВСН прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции более 34000 военнослужащих.
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