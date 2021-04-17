17.04.2021 (15:19)
На Балтийском флоте с подразделениями связи армейского корпуса провели тактико-специальное учение
На учебном тактическом поле Павенково в Калининградской области проведено тактико-специальное учение с подразделениями связи армейского корпуса Балтийского флота.
В ходе отработки учебных задач личный состав батальона управления, батальона связи и отельных взводов выполнил нормативы по тактико-специальной, специальной и технической подготовке, а также обеспечил прохождение всех видов информации с вышестоящим командованием с требуемыми нормативами, без срывов и задержек.
При этом были использованы станции спутниковой связи, мобильный комплекс закрытой видеоконференцсвязи, командно-штабные машины как на автомобильной базе, так и установленные на базе боевой машины пехоты (БМП-1КШ), комплексные аппаратные связи, а также радиорелейные станции различных модификаций.
Все задачи, поставленные перед связистами из Янтарного края, выполнены в полном объеме, с высоким качеством. По итогам мероприятия действия подразделений связи АК высоко оценены руководством управлением связи БФ.