17.04.2021 (15:19)

На Балтийском флоте с подразделениями связи армейского корпуса провели тактико-специальное учение

На учебном тактическом поле Павенково в Калининградской области проведено тактико-специальное учение с подразделениями связи армейского корпуса Балтийского флота.

В ходе отработки учебных задач личный состав батальона управления, батальона связи и отельных взводов выполнил нормативы по тактико-специальной, специальной и технической подготовке, а также обеспечил прохождение всех видов информации с вышестоящим командованием с требуемыми нормативами, без срывов и задержек.

При этом были использованы станции спутниковой связи, мобильный комплекс закрытой видеоконференцсвязи, командно-штабные машины как на автомобильной базе, так и установленные на базе боевой машины пехоты (БМП-1КШ), комплексные аппаратные связи, а также радиорелейные станции различных модификаций.

Все задачи, поставленные перед связистами из Янтарного края, выполнены в полном объеме, с высоким качеством. По итогам мероприятия действия подразделений связи АК высоко оценены руководством управлением связи БФ.

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