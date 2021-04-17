17.04.2021 (15:12)

В Красноярском крае сотрудники военной автомобильной инспекции ЦВО провели профилактическую акцию

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели на дорогах Красноярского края акцию «Трезвый водитель», направленную на предотвращение управления транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В ходе акции инспекторы ВАИ осуществили контроль прохождения военными водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Провели инструкторско-методические занятия с военнослужащими, на которых рассказали о последствиях дорожно-транспортных происшествий, наступивших из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, в ходе проведения акции инспекторы ВАИ организовали сплошные проверки водителей транспортных средств воинских частей и учреждений на предмет выявления тех водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения. Ни одного правонарушения инспекторами выявлено не было. Сотрудники ВАИ отметили качественную работу командиров и медицинских работников воинских частей в профилактике правонарушений и высокий уровень ответственности самих военных водителей.

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