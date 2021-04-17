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17.04.2021 (14:48)

В филиале Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде прошел военно-исторический диктант «76 лет Великой Победы»

Воспитанники Нахимовского училища в полном составе приняли участие в военно-историческом диктанте, посвященном 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Целью проведения такого диктанта является повышение образовательного и культурного уровня нахимовцев.

Воспитанники училища углубили свои знания об истории нашего Отечества, героических подвигах защитников Родины, славных традициях нашей армии и флота. Эти знания являются неотъемлемой частью воспитания будущих офицеров Военно-Морского Флота России.

Нахимовцы филиала активно готовились к историческому диктанту, вспоминая и изучая имена павших героев, даты и события, которые стали значимыми вехами в нашей истории. Во время проведения диктанта воспитанники прекрасно продемонстрировали свои знания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Нахимовское училище , Военное образование
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