17.04.2021 (14:48)
В филиале Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде прошел военно-исторический диктант «76 лет Великой Победы»
Воспитанники Нахимовского училища в полном составе приняли участие в военно-историческом диктанте, посвященном 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Целью проведения такого диктанта является повышение образовательного и культурного уровня нахимовцев.
Воспитанники училища углубили свои знания об истории нашего Отечества, героических подвигах защитников Родины, славных традициях нашей армии и флота. Эти знания являются неотъемлемой частью воспитания будущих офицеров Военно-Морского Флота России.
Нахимовцы филиала активно готовились к историческому диктанту, вспоминая и изучая имена павших героев, даты и события, которые стали значимыми вехами в нашей истории. Во время проведения диктанта воспитанники прекрасно продемонстрировали свои знания.