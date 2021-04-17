17.04.2021 (14:30)

Научно-исследовательский институт военной истории ВАГШ ВС РФ провел круглый стол, посвященный противодействию фальсификации истории Великой Отечественной и Второй мировой войн

Научно-исследовательский институт военной истории ВАГШ ВС РФ совместно с Общественной палатой РФ при участии Общественного совета при Министерстве обороны РФ и Военно-философского общества Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) организовали и провели круглый стол на тему: «Противодействие фальсификации истории Великой Отечественной и Второй мировой войн – важнейшая составляющая защиты национальных интересов и безопасности России».

Целью научного мероприятия являлось проведение экспертной оценки угроз национальной безопасности России, связанных с фальсификацией истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, в условиях возрастающего информационно-психологического давления, которое оказывается на Российскую Федерацию странами НАТО с целью пересмотра итогов Второй мировой войны и роли государств антигитлеровской коалиции в разгроме нацистской Германии и ее сателлитов.

Во вступительном слове заместитель начальника ВАГШ ВС РФ по научной работе, доктор военных наук, профессор, заслуженный военный специалист Российской Федерации генерал-майор Александр Сержантов говорил о беспрецедентном внешнем давлении на Россию. «Не будет преувеличением сказать, – отметил Александр Владимирович, – что против нас ведется информационная война, частью которой является воздействие на историческое сознание россиян, их историческую память путем фальсификации истории, в том числе путем пересмотра итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн».

С докладом «Основные направления фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн и противодействие им в современных условиях» выступил ведущий научный сотрудник НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, кандидат военных наук, доцент Павел Казарин.

Новизной и практичностью отличались выступления члена Общественной палаты Российской Федерации, доктора философских наук, действительного члена Академии военных наук Александра Каньшина («О роли “народной дипломатии” в разрядке международной напряженности, борьбе с международным терроризмом, укреплении дружбы между народами и армиями»); председателя Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), кандидата исторических наук Владимира Богатырева («Противодействие попыткам героизации и реабилитации нацизма, переписывания подлинной истории Второй мировой войны – ответственная задача государства и общества»); начальника научно-исследовательского управления НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ, кандидата исторических наук, доцента полковника Андрея Шагова («22 июня 1941 года: о чем говорят историки…»); председателя Совета Военно-философского общества Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), доктора философских наук, профессора Петра Петрия («Современные технологии деконструкции Великой Победы: содержание и противодействие»).

Гостям и участникам круглого стола был продемонстрирован видеоролик «Игры на картах в январе 1941 г. К вопросу о развитии теории военного искусства Красной армии», подготовленный сотрудниками НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ.

Подводя итоги научного мероприятия, заместитель начальника ВАГШ ВС РФ по научной работе генерал-майор Александр Сержантов объявил о том, что цель круглого стола достигнута, а также о необходимости и в дальнейшем продолжать работу по противодействию искажениям отечественной военной истории в ущерб интересам Российской Федерации.

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