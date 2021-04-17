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17.04.2021 (13:57)

Экипажи бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота выполнили учебные задачи в морских полигонах в Балтийском море

В рамках планового учения экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации флота отработали выполнение бомбовых ударов по надводным целям в оцепленных морских полигонах флота.

Пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим корабли условного противника.

Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

В учении было задействовано звено фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Авиация , Западный военный округ
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