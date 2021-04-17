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17.04.2021 (13:41)

Сотрудники ВАИ ЦВО провели профилактическую акцию «Безопасный гаджет» в Ульяновской области

Инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа совместно с сотрудниками ГИБДД и юнармейцами провели профилактическую акцию «Безопасный гаджет» в Ульяновской области.

Комплекс мероприятий был направлен на формирование у граждан навыков безопасного использования мобильных устройств при переходе проезжей части.

В завершение профилактической акции инспекторы ВАИ напомнили пешеходам об использовании световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Юнармейцы раздали пешеходам световозвращающие наклейки для одежды.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Безопасность , ВАИ
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