17.04.2021 (13:41)
Сотрудники ВАИ ЦВО провели профилактическую акцию «Безопасный гаджет» в Ульяновской области
Инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа совместно с сотрудниками ГИБДД и юнармейцами провели профилактическую акцию «Безопасный гаджет» в Ульяновской области.
Комплекс мероприятий был направлен на формирование у граждан навыков безопасного использования мобильных устройств при переходе проезжей части.
В завершение профилактической акции инспекторы ВАИ напомнили пешеходам об использовании световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Юнармейцы раздали пешеходам световозвращающие наклейки для одежды.
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