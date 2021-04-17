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17.04.2021 (13:11)

Сотрудниками 71 ВАИ (территориальной) проведен комплекс мероприятий с военнослужащими Тульского территориального гарнизона по порядку эксплуатации в летний период личного автотранспорта и обеспечению безопасности дорожного движения

В рамках комплекса профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Тульском территориальном гарнизоне, сотрудниками 71 ВАИ гарнизона проведена проверка личного транспорта военнослужащих гарнизона к эксплуатации в летний период.

В ходе работы в воинских частях гарнизона, в том числе и в Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении, проведены смотры готовности личного автотранспорта к эксплуатации в летних условиях, включающих в себя проверку сезонности, состояния и готовности к эксплуатации шин и дисков транспортного средства, а у военнослужащих, имеющих детей в возрасте до 7 лет, наличие автомобильных кресел и их соответствие возрасту ребенка, наличие и исправность огнетушителей и  медицинских аптечек.

В ходе занятия по обеспечению безопасности дорожного движения доведены случаи нарушения правил дорожного движения и эксплуатации личного автотранспорта, приведшие к дорожно-транспортным происшествиям, с демонстрацией наглядного фото и видеоматериала.

Проведение подобных мероприятий способствует существенному снижению количества дорожно-транспортных происшествий, совершаемых военнослужащими - владельцами личного транспорта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Безопасность , ВАИ
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