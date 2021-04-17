17.04.2021 (12:45)

Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане сопроводили свыше 300 военных автомобилей на совместное учение

Российские сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Таджикистане обеспечили безопасность дорожного движения воинским колоннам 201-й военной базы при совершении марша на совместное российско-таджикское учение.

Инспекторы сопровождали колонны военной техники из военных городков Душанбе и Бохтар на полигоны Харб-Майдон, Самбули и Момирак. Основные усилия были сосредоточены на обеспечение безопасности на маршрутах движения воинских колонн и предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Всего сотрудниками ВАИ было сопровождено более 10 автомобильных колонн общей численностью свыше 350-ти единиц военной техники. Общая протяженность маршрута составила около 2 тыс. километров.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице