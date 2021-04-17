17.04.2021 (12:06)
Ветераны локальных воин и военных конфликтов - участники парада Победы в Екатеринбурге прошли вакцинацию от коронавируса
Ветераны локальных воин и военных конфликтов, участвующие в параде Победы в Екатеринбурге, прошли Центрального военного округа.
Перед вакцинацией граждане прошли углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител. После ввода препарата в течение получаса все вакцинируемые находились под контролем врачей.
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