17.04.2021 (11:45)

«Четыре стихии» покорили десантники горных подразделений ВДВ на полигоне Раевский под Новороссийском

В ходе второго этапа первенства Воздушно-десантных войск по летнему горному троеборью, военнослужащие горных подразделений ВДВ соревновались в прохождении полосы препятствий на уникальном горном комплексе «Четыре стихии», расположенном на полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

Участникам необходимо было преодолеть 12 препятствий различной сложности, с перемещением ящика с боеприпасами весом 24 кг на 5-метровую высоту, спуском по вертикальным перилам с использованием спусковых устройств, преодолением 3-метрового ручья по натянутой канатной переправе, разрушенного моста и подъемом по крутому склону на 45-метровую высоту, преодолеть еще одну канатную переправу и выйти на участок метания ручной осколочной гранаты.

По итогам второго этапа соревнований первый и второй результат показали представители отдельного гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки, третье место у представителя Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Третий финальный этап первенства и его торжественное закрытие состоятся сегодня.



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