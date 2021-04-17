17.04.2021 (11:23)

Авиационные силы поиска и спасания ЦВО вылетели в район посадки «Союза МС-17»

Авиационная поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) вылетела в район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» в Республике Казахстан.

Для организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата и эвакуации экипажа 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию с аэродромов в Жезказгане, Байконуре и Караганде вылетело 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1 армейской авиации, два самолета Ан-12 и один Ан-26 транспортной авиации Центрального военного округа. Зона поисково-спасательных работ сосредоточена в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана. Авиационная группа доставит к месту посадки спускаемого аппарата необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригады медиков. Точные координаты приземлившейся капсулы рассчитает и передаст спасателям экипаж самолета Ан-26. Кроме того, наземные группы поиска и спасания на модернизированных поисково-эвакуационных машинах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» уже дежурят в основном и запасном районах посадки и готовы к немедленным действиям по эвакуации космонавтов и транспортировке спускаемого аппарата.

В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-17» задействовано 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, около 30 единиц наземной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» и более 200 военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы ЦВО.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» запанирована на сегодня 07:56 мск. На Землю вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

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