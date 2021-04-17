17.04.2021 (11:20)

В Кронштадте проведен капитальный ремонт исторического участка паропровода в районе Докового моста

Специалисты ЦЖКУ провели ремонт инженерной инфраструктуры Ленинградской военно-морской базы, паропровода от котельной, осуществляющего теплоснабжение кораблей на причале «Восточная Усть-Рогатка».

Ремонтные работы осложнялись, тем, что паропровод проходит по берегу канала им. Петра Великого от забора, ограждающего Петровский Док в створе батопорта и пересекает проезжую часть.

Ремонтные работы аварийного участка паропровода у Докового моста были проведены в короткие сроки за 26 дней. В рамках ремонтных работ, на неделю, приостанавливалось движение автотранспорта по мосту. Для того чтобы минимизировать неудобства для жителей Кронштадта, работы велись в ускоренном режиме. 9 апреля ремонт паропровода был успешно завершен, движение по Доковому мосту восстановлено.

Поскольку участок паропровода находится на территории объекта культурного наследия федерального значения «Канал имени Петра Великого с гидротехническими сооружениями», проектные и производственные работы проводились исключительно в рамках работ по сохранению объекта и с разрешения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Проведение работ кроме восстановления снабжения паром мест базирования боевых кораблей, исключило угрозу разрушения стенок канала имени Петра Великого, являющегося объектом культурного наследия Федерального значения.

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