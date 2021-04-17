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17.04.2021 (10:55)

Отряд кораблей Каспийской флотилии прошёл под Крымским мостом

Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошёл под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашёл в Чёрное море.

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море.

Накануне отряд перешёл в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.

После выхода из Керченского пролива корабли КФл направились в назначенный район согласно плана проведения контрольной проверки за зимний период обучения.

На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов, а также прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск

Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях.

По приказу командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Корабли Черноморского флота вышли в море в рамках контрольной проверки за зимний период обучения

Метки:
Черноморский флот , Надводные силы , Южный военный округ , Корабли
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