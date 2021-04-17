17.04.2021 (10:05)

Военные коммунальщики из Мончегорска вышли на субботник

Сотрудники жилищно-коммунальной службы № 3 филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по Северному флоту провели субботник в пункте своей дислокации – городе Мончегорске Мурманской области.

Военные коммунальщики привели в порядок прилегающую территорию,а также занимаемые здания и помещения. Они подмели тротуары и газоны возле административных зданий, объектов водопроводно-канализационного и теплового хозяйств, собрали сухую прошлогоднюю траву и листья, обрезали кустарники и сухие деревья, очистили фасады домов. Также сотрудники ЖКС покрасили пожарные щиты и скамейки, организовали сбор и вывоз мусора.

В субботнике приняли активное участие все сотрудники жилищно-коммунальной службы, поэтому мероприятие прошло дружно и продуктивно. Общими усилиями за несколько часов отведённая территория преобразилась. По мнению руководства ЖКС №3, субботник объединяет людей и поднимает настроение, а также является отличным поводом провести время с пользой на свежем воздухе.

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